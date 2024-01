GAZZETTA DELLO SPORT – Zielinski-Napoli, sarà addio: l’Inter ha strappato la parola del centrocampista

Piotr Zielinski concluderà presto la sua avventura in maglia azzurra. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista polacco ha già dato la sua parola all’Inter, con il club nerazzurro che ha offerto un contratto importante al calciatore che sarà svincolato dal prossimo giugno.

La Gazzetta dello Sport riporta: “Zielisnki è già a Riad con i compagni e Mazzarri, ma il tempo per una nuova intesa con il Napoli è ampiamente scaduto: sarà addio e molto probabilmente sarà viaggio verso Milano”.

“Del resto, l’Inter ha strappato nei giorni scorsi la parola del centrocampista polacco con una proposta che presto potrebbe trasformarsi in un contratto nero su bianco: triennale, scadenza 2027, 4,5 milioni di euro netti più bonus con opzione per una quarta stagione”.

“A tutelare i nerazzurri, anche il fatto che Zielinski non sia ingolosito da soluzioni diverse e magari più danarose, come la Saudi Pro League”.

DE LAURENTIIS VOLEVA UNA CLAUSOLA DA 20 MILIONI DI EURO NEL CONTRATTO DI PIOTR ZIELINSKI

La Gazzetta dello Sport continua rivelando come il presidente partenopeo avrebbe voluto l’inserimento di una clausola rescissoria nel contratto del calciatore polacco: “Svincolato come Demme dal primo giorno di gennaio e protagonista di una lunghissima trattativa di rinnovo con il Napoli che ormai sembra definitivamente naufragata dopo l’ultimo strategico rilancio di De Laurentiis con tanto di clausola da 20 milioni: Zielo ha rifiutato l’offerta e la storia di un accordo in vista con l’Inter per giugno, a zero, è deflagrata irrefrenabilmente”.