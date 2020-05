Gazzetta, dubbi sul futuro di Higuain: il Pipita potrebbe anche decidere di ritirarsi

In attesa della decisione sulla ripresa degli allenamenti collettivi, Gonzalo Higuain resta in Argentina per accudire la madre malata. Nel momento in cui sarà comunicata la data ufficiale, la Juventus richiamerà l’argentino in Italia e lo stesso farà con Adrien Rabiot, che al momento si trova in Francia.

Al ritorno a Torino il Pipita e la Juventus dovranno parlare per decidere le sorti del futuro in bianconero. L’attaccante è in scadenza di contratto nel 2021 e la società non ha intenzione di offrirgli il rinnovo. Per tale motivo la questione andrà risolta nel più breve tempo possibile.

La soluzione più naturale è la permanenza fino alla scadenza naturale del contratto nel 2021, ma la Juve vorrebbe risparmiare l’ultimo anno del Pipita, che a bilancio peserebbe 15 milioni di euro. Ecco perché l’ipotesi cessione al momento è più che concreta.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, pare improbabile l’approdo all’Atletico Madrid, possibile la pista americana magari ai Los Angeles Galaxy, l’Inter Miami o un’altra squadra, più complesso il ritorno al River Plate.

Il quotidiano, però, lancia un’altra suggestione: nei pensieri di Higuain ci sarebbe anche l’ipotesi di appendere gli scarpini al chiodo anticipatamente a causa dei problemi familiari di recente periodo.