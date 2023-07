Gazzetta: “Napoli, Kim rischia di restare un altro anno se il Bayern non paga la clausola entro sabato”

Le visite mediche del calciatore del Napoli Kim con il Bayern Monaco si stanno rivelando più complesse del previsto, con il calciatore che ha completato le classiche visite ma con il club bavarese che non ha ancora versato la clausola rescissoria alla SSC Napoli. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta: “Il Napoli comunque attende che da Monaco di Baviera esercitino la clausola per riscattare il cartellino del centrale difensivo azzurro, che ha già effettuato le visite mediche“.

“Ieri il Psg ha annunciato l’acquisto di Lucas Hernandez che ha lasciato proprio i campioni di Germania che oggi potranno già annunciare Kim e comunque dovranno prima completare un pagamento da quasi 60 milioni di euro e farlo entro sabato prossimo, perché dopo il 15 si chiude la finestra e in quel caso – e sarebbe veramente una sorpresa – il sudcoreano resterebbe al Napoli“.

È difficile, al momento, capire il motivo per il quale il Bayern non ha ancora versato la clausola rescissoria al Napoli e annunciato il calciatore dopo il sostenimento delle visite mediche. È possibile che ci sia stato un problema proprio durante le visite? Il calciatore, infatti, soffre da mesi di problemi al polpaccio. Per il Bayern Monaco e per il giocatore, in ogni caso, si tratta di una vera e propria lotta contro il tempo. La squadra bavarese, infatti, ha tempo fino al 15 luglio per pagare la clausola rescissoria alla SSC Napoli, un solo minuto in più porterebbe allo slittamento della trattativa. Sicuramente ci saranno state delle chiamate tra l’agente del calciatore ed Aurelio De Laurentiis per capire l’evoluzione della trattativa. Che sia Kim il ‘nuovo’ difensore del Napoli?