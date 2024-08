Gazzetta: “Napoli, Osimhen rischia di restare fuori rosa fino a gennaio 2025: la storia è finita male”

Definita la trattativa Romelu Lukaku, il Napoli ha il suo centravanti per la nuova stagione. Resta da cedere Victor Osimhen, per il quale si sta cercando di avvicinarsi quanto meno ad un’offerta di 100 milioni di euro. Dopo la stagione non esaltante, infatti, non sono state ricevute offerte importanti per l’attaccante nigeriano.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, rivela come il futuro del bomber azzurro potrebbe essere ancora al Napoli, ma non in campo: “Osimhen sarà sempre legato al Napoli, così come Napoli e i napoletani saranno sempre grati al nigeriano. Ma la storia è finita male e poteva essere gestita meglio”

“L’ipotesi di un blitz del Psg nei prossimi giorni è reale, magari con un’offerta molto più bassa dei 100 milioni che vorrebbe De Laurentiis. Sarà il presidente poi a decidere cosa fare. L’Arsenal resta sullo sfondo, il Chelsea aveva aperto all’ipotesi ma solo in prestito: condizione inaccettabile”.

VICTOR OSIMHEN AI MARGINI DEL NAPOLI FINO A GENNAIO: L’ATTACCANTE AZZURRO RISCHIA SEI MESI DA FUORI ROSA IN ATTESA DI UNA NUOVA DESTINAZIONE

“Se entro venerdì non si troverà una soluzione, Osimhen rischia di rimanere ai margini del Napoli fino a gennaio. Almeno che non accetti poi il trasferimento in Arabia Saudita, dove il mercato sarà aperto fino al 6 ottobre. Ma Victor merita di più, come la sua storia a Napoli meritava un finale diverso. Il Pallone d’oro africano cerca casa, come fosse un giocatore qualsiasi e non la stella che ha regalato al Napoli il terzo scudetto“, ha concluso La Gazzetta dello Sport.