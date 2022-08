GdS – ancora dubbi per Alex Meret: il Napoli dovrà sistemare la questione

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha posto l’accento sulla questione Alex Meret, portiere del Napoli. Il club azzurro dovrà sistemare la sua precaria condizione il prima possibile.

Clamoroso risvolto

Vi avevamo parlato della situazione contrattuale di Meret in un altro articolo. In buona sostanza, il portiere attualmente si trova in una situazione complicata. Negli ultimi mesi non ha convinto il Napoli che gli ha preferito il suo amico e collega, non è riuscito a spiccare totalmente e ora attende che possa accadere qualcosa di nuovo in grado di rilanciare la sua carriera.

Meret ha un contratto in scadenza per giugno 2023, pertanto ha davanti due opzioni: firmare per un altro anno, trovare un club in prestito in grado di farlo spiccare e garantirgli tranquillità oppure starsene ad osservare il tutto dalla tribuna.

Tuttavia, potrebbe esserci un clamoroso risvolto per il giocatore. Sirigu in dirittura d’arrivo sarà il secondo; per quanto riguarda il primo portiere invece si punta sempre su Kepa del Chelsea e Navas del Psg. Meret potrebbe quindi restare come terzo portiere di Spalletti.