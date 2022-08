GdS – controproposta del Sassuolo per Raspadori: ecco i dettagli

Continuano le trattative per Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo classe 2000. Vediamo le ultime news legate al giocatore

Giacomo Raspadori resta un’incognita per il Napoli che non riesce a trovare un compromesso con il Sassuolo. In queste ultime ore, il club neroverde ha rilanciato una controproposta agli azzurri, vediamo di cosa si tratta.

Controproposta del Sassuolo

Secondo la Gazzetta dello Sport, quotidiano sportivo che ha seguito la vicenda, pare che Carnevali abbia rilanciato una controproposta alla mail di mercoledì firmata Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli aveva offerto 28 milioni più 2 in caso qualificazione in Champions del club azzurro per due volte nei prossimi cinque anni e 3 milioni legati alle prestazioni del calciatore.

Tuttavia, l’amministratore delegato del Sassuolo ha chiesto 30 milioni di base fissa più 5 di bonus “semplici”. Un’offerta più raggiungibile e che permetterà ad entrambe le parti di trovare presto un accordo.