Gazzetta dello Sport – Napoli, alcuni azzurri non gradiscono i metodi di Gattuso

Non potrebbe esserci periodo peggiore per il Napoli. I risultati in campo stentano ad arrivare e a livello societario vige un pericoloso stallo. Il tutto è reso ancora più allarmante dall’imminente doppio impegno contro Atalanta e Juventus che potrebbe dimostrarsi anche il più tremendo dei crocevia della stagione.

Che le cose in casa Napoli non andassero per il verso giusto non è certo una novità. Nonostante la parvenza di normalità ed armonia vige all’interno degli ambienti azzurri una situazione di profonda frustrazione. Il primo ad andare sulla graticola, come sempre, è stato Gennaro Gattuso, passato da salvatore della patria dopo l’allucinante parentesi Ancelotti a bersaglio perfetto delle insoddisfazioni del club e dei tifosi.

De Laurentiis, davanti alle telecamere, lo difende ma nell’oscurità dei propri uffici già da tempo starebbe meditando l’esonero. Non è un caso che in queste settimane pare ci siano stati sondaggi sempre più intensi con due vecchie conoscenze del team come Rafa Benitez e Walter Mazzarri. Ma non è tutto.

Da quanto trapelato poi nelle ultime ore, e come riporta Gazzetta dello Sport, pare che gli stessi giocatori mal sopportano i metodi e i dettami del mister. In tanti, infatti, lamenterebbero l’atteggiamento inflessibile di Ringhio che infischiandosene di tutti continua a schierarli fuori ruolo.

L’altra questione in sospeso riguarda ancora una volta il patron De Laurentiis con il ds Cristiano Giuntoli. Il motivo del repentino raffreddamento dei rapporti sarebbe dovuto alla campagna acquisti orchestrata dal manager fiorentino giudicata un suicidio economico e di nessun beneficio sul campo. Il contratto fino al 2024 non terrà il ds al riparo dalle ire del presidente. La sensazione è che in estate ci sarà una importante rivoluzione dalle parti di Castel Volturno.