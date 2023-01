Gds: Skriniar, si può arrivare alla soluzione entro il fine settimana

Milan Skriniar potrebbe svelare il proprio futuro già da questo fine settimana. Il difensore è ad un bivio: rinnovo o addio

Milan Skriniar ha vinto la Supercoppa italiana da capitano da neppure 24 ore e già si pensa al futuro. Il calciatore nerazzurro continua ad essere un intrigo per la società, che vorrebbe rinnovarlo al prima possibile. Su di lui si sono mosse già varie squadre, che potrebbero provare a sfruttare l’occasione per prenderlo a zero.

A quanto pare, però, il giocatore potrebbe salutare già da gennaio non si dovesse trovare un accordo per il rinnovo. In agguato c’è il Paris Saint Germain, pronto a prelevarlo nel caso in cui dovesse rifiutare le offerte dell’Inter.

La gazzetta fa chiarezza

A parlare della situazione la Gazzetta dello sport, che ha evidenziato: “Il fine settimana in arrivo è grossomodo identificato come il termine per chiudere la questione. L’Inter si è spinta al suo massimo, che significa 6 milioni di euro netti più bonus. Di più non si può fare, i 9 proposti in estate dal Paris Saint-Germain sono comunque inavvicinabili. Il Psg non ha accettato di assecondare le alte richieste estive dell’Inter come avrebbe fatto anni fa e a giugno potrebbe prenderlo a zero.”

In caso, dovesse salutare potrebbe arrivare Scalvini. Il calciatore è valutato circa 40 milioni dall’Atalanta, con la Juventus che potrebbe essere una concorrente agguerrita per i nerazzurri. Difficile possa però avvenire un trasferimento senza prima cedere qualcuno, con Dumfries che sarebbe il sacrificato da parte dei nerazzurri. L’olandese è cercato da alcune squadre di Premier League e potrebbe salutare presto.