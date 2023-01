Gds: “Smalling il Mkhitaryan-bis?”

La rosea ha parlato di come Smalling potrebbe diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Il giocatore piace e non poco ai nerazzurri

La Gazzetta dello sport ha di recente fatto il punto sulla situazione legata a Smalling della Roma. Il calciatore è ancora nel pieno delle trattative per il suo rinnovo di contratto con i giallorossi e non sembra possa rinnovare presto.

Negata l’esistenza di una clausola di rinnovo automatico, ora resta da capire come possano i giallorossi portare avanti la trattativa senza perdere il giocatore a zero. Il rischio di un addio prematuro c’è, specialmente con l’Inter e la Juventus pronte a saltare alla gola di Tiago Pinto e soci.

Ecco cosa dice la Gazzetta dello sport

Ecco cosa hanno detto: “La vicenda di Smalling è particolare, ha quasi i contorni del giallo per via di una singolare condizione contrattuale. Il difensore può scegliere se esercitare (o meno) il diritto di rinnovo unilaterale con la Roma se matura almeno il 50 per cento delle presenze rispetto agli impegni ufficiali del club giallorosso. A Trigoria temono vada in onda la replica del caso Mkhitaryan, con l’armeno approdato all’Inter a parametro zero. Quello è stato un autentico last minute. Stavolta come andrà a finire, con un altro tormentone? Guarda caso anche in questo caso all’orizzonte si profila l’ombra dell’Inter, a caccia di volti collaudati per la difesa di Simone Inzaghi. In realtà in viale della Liberazione hanno due interrogativi da sciogliere: i prolungamenti di Skriniar e De Vrij. Com’è facile comprendere, dunque, l’inglese è tutt’altro che un ripiego”