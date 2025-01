Gemmi a Sky Sport: mercato e prospettive per Fazzini e Kvaratskhelia

Il direttore sportivo dell’Empoli, Roberto Gemmi, ha parlato a Sky Sport delle dinamiche di mercato, toccando temi legati alla possibile cessione di Kvaratskhelia dal Napoli e alle trattative per Jacopo Fazzini.

Logiche di mercato

Gemmi ha spiegato come l’eventuale uscita di Kvaratskhelia rientri nelle logiche del mercato, sottolineando la complessità di gestire situazioni impreviste per i dirigenti sportivi.

Riguardo a Fazzini, il direttore ha precisato che la trattativa con la Lazio si è arenata a causa di questioni legate alla formula dell’accordo, nonostante le parti fossero vicine sull’offerta economica.

Anche il Napoli aveva mostrato interesse per il calciatore, presentando un’offerta leggermente superiore, ma il giocatore aveva espresso una preferenza per la Lazio.

Gemmi ha inoltre evidenziato come Fazzini, pur avendo vissuto un momento di incertezza per via del forte interesse ricevuto, rimanga concentrato sull’Empoli. La priorità è che continui a lavorare con dedizione, lasciando aperte tutte le possibilità per il futuro.