Gennaro Gattuso piace alla Juventus: il suo lontano è sempre più lontano da Napoli

Manca solamente una giornata per conoscere il destino del Napoli: se sarà Champions League oppure no. Gli azzurri hanno il destino nelle loro mani, con un punto sopra la Juventus (quinta in classifica), e pari punti col Milan. Servirà solamente una vittoria contro un Verona, ormai privo di motivazioni ed obiettivi. Dall’altro canto invece, manca solo una giornata alla fine dell’esperienza in azzurro di Gennaro Gattuso: infatti nemmeno dopo la vittoria contro la Fiorentina si sono aperti i dialoghi tra il calabrese e questo significa che una volta terminata la stagione, ognuno andrà per la sua strada.

Quasi sicuramente però, Rino Gattuso non sarà senza squadra la stagione prossima. Infatti proprio la Fiorentina, in questo ultimo periodo ha intensificato i contatti con l’attuale allenatore azzurro. Iacchini non dovrebbe continuare sulla panchina viola, che stando alle sue dichiarazioni avrebbe rifiutato la proposta di Commisso di proseguire la sua esperienza a Firenze.

Come riporta Calciomercato.it, sembra che però ci sia un altro club di Serie A, interessato a Gattuso. Secondo il sito web sportivo, si tratterebbe della Juventus, che non dovrebbe continuare con Pirlo ed è alla ricerca di un suo successore:

“L’allenatore aspetterà ancora pochi giorni per comprendere se ci possa essere qualche step da parte del presidente. La Fiorentina ha esplicitato a Gattuso che rappresenta il primo obiettivo in assoluto per la prossima stagione, il tecnico si è preso ancora un po’ di tempo.”

“Non è una novità che piaccia alla Juventus: i colloqui tra i vertici bianconeri e l’entourage di Gattuso capitanato da Mendes hanno condotto alla definizione del seguente quadro. Allegri e Zidane continuano ad essere i profili principali, ci sono 3 profili sui quali la Juventus continua a porre la sua attenzione: Gattuso, S. Inzaghi e Mihajlovic. Qualora Allegri e Zidane non dovessero approdare sulla panchina bianconera, allora Gattuso è in vantaggio sugli altri due candidati.“