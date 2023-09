Genoa 2-2 Napoli, Kvara si scaglia contro Garcia: “Ma cosa fai?”

Kvaratskhelia non ha preso per niente bene la sostituzione all’ultimo minuto contro il Genoa da parte dell’allenatore Rudi Garcia. L’attaccante georgiano, infatti, è stato sostituito al novantesimo da parte del mister, il quale ha fatto inserire al suo posto il giovane Alessio Zerbin.

Un cambio che lo stesso georgiano ha ritenuto inutile, tanto da mimare un gesto nei confronti del suo allenatore: “Mister, ma cosa stai facendo?”, ripreso subito dalle telecamere a bordo campo.

Questo, intanto, il commento del sito web azzurro dopo la partita: “L’orgoglio dei campioni e il riflesso del Tricolore riportano il Napoli in superficie dall’apnea di Genoa. Gli azzurri risalgono dallo 0-2 al 2-2 in una mezzora di rabbia e furore. A Marassi sembrava la serata della Lanterna per la doppia fiammata di Bani e Retegui a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo. Ma il Napoli non rimane in ginocchio”.

“Si solleva prima con una frustata di sinistro di Raspadori e poi si scuote con una deliziosa girata al volo di Politano a pochi minuti dal 90esimo. Finisce in parità e c’è da prendersi l’oscurità della prima ora, ma anche la luce di una sequenza finale di fierezza e talento. Si ricomincia subito sul sentiero continentale. Mercoledì la Champions sfila sul red carpet internazionale. Il Napoli debutta in Portogallo, si apre la nuova avventura tra le stelle d’Europa…”