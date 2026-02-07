Genoa 2-3 Napoli, le parole di Antonio Conte sugli infortunati e Zambo Anguissa

Al termine della partita contro il Genoa, l’allenatore della SSC Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita e della situazione infortunati in casa azzurri. Ecco i principali aspetti evidenziati: “McTominay si porta avanti questo problema nella zona del tendine, ogni tanto deve giocare a marce ridotte”

“Sappiamo che lui è un giocatore fondamentale. È una vittoria in cui abbiamo fatto tutto noi, i gol del Genoa glieli abbiamo fatti fare noi, ci sono state diverse tegole fino al rigore finale che ci ha fatto vincere la partita”.

INFORTUNIO ZAMBO ANGUISSA, L’ANNUNCIO DI ANTONIO CONTE IN CONFERENZA STAMPA DOPO LA PARTITA VINTA PER 3-2 CONTRO IL GENOA DI DANIELE DE ROSSI

Conte ha poi parlato anche di Zambo Anguissa. “Abbiamo una rosa ridotta e poi ci sono stati infortuni di lungo corso. Non riusciamo a recuperare Anguissa. Gilmour si è operato e Di Lorenzo resterà fuori per almeno due mesi”. Da parte di Conte, quindi, parole importanti che testimoniano come l’infortunio di Anguissa non sia per niente semplice e che , ad oggi, non c’è ancora una data per il suo rientro in campo.