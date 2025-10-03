domenica, Ottobre 5, 2025
Genoa, contro il Napoli Vieira perde pezzi: non ci sarà un giocatore

Giuseppe Federici
Stadio Marassi, casa di Genoa e Sampdoria, fonte By Andre86 - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15046332

Un calciatore del Genoa salterà la sfida contro il Napoli. Il calciatore in questione è Nicolae Stanciu, classe ’93 romeno che per ora ha collezionato 173 minuti diventando uno dei giocatori più attesi dai tifosi rossoblù

Si ferma Stanciu

Nicolae Stanciu si ferma e già nella partita con la Lazio si aveva questo sentore: il giocatore è infortunato. Infatti, il classe ’93 romeno resterà fermo ai box per almeno 20 giorni, costretto a riposo da un infortunio al bicipite femorale. Il rientro previsto è per il 21 di ottobre, ma la paura è che il tempo possa essere ancor di più.

Il giocatore romeno è già entrato a dovere negli schemi di Patrick Vieira, che sta pensando di sfruttarlo sempre più nel suo scacchiere. Le prime uscite non sono state delle migliori, il Genoa non è ancora riuscito a collezionare i tre punti, ma l’assenza di Stanciu potrebbe pesare contro il Napoli.

Situazione critica

Quello di quest’anno è un avvio da incubo per il Genoa, visto che ha collezionato solo 2 punti in 5 giornate. Contro il Napoli può essere un crocevia per Patrick Vieira, se non arrivasse un buon risultato allora la sua panchina potrebbe iniziare a tremare seriamente. Il Genoa rischia di ritrovarsi invischiato in una classifica fin troppo confusa la dietro.

