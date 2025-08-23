Genoa in lutto: addio a Sidio Corradi

Il mondo rossoblù è in profondo dolore per la scomparsa di Sidio Corradi, storico attaccante e bandiera del Genoa, morto nella notte tra il 22 e il 23 agosto 2025 dopo una lunga malattia. Aveva 80 anni e lasciato un’impronta indelebile nella storia del club.

Classe 1944, originario di Porto Ercole, Corradi aveva mosso i suoi primi passi nelle giovanili di Orbetello prima di esordire in Serie A con il Bologna nel trionfale anno dello scudetto 1963-64. Dopo vari passaggi tra Vicenza, Cesena e Varese, arrivò al Genoa nel 1970, allora in Serie C, e diventò protagonista della sua straordinaria risalita fino alla massima serie. In rossoblù collezionò 129 presenze e segnò 36 gol, entrando nella Hall of Fame del club e distinguendosi – insieme a Marco Rossi – come l’unico calciatore ad aver trovato la rete con il Grifone in Serie A, B e C. Terminata l’esperienza da giocatore, dedicò oltre 40 anni al settore giovanile del Genoa, formando intere generazioni di talenti.

L’apporto di Corradi fu celebrato dalla società con un commovente tributo: «Addio al nostro eroe, hai fatto innamorare i genoani». Per la partita di esordio di campionato contro il Lecce, il Genoa ha richiesto alla Lega di poter scendere in campo con il lutto al braccio e di osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio.

Nel aprile 2024, già provato dalla malattia, Corradi aveva espresso l’ultimo desiderio di poter tornare a salutare lo stadio Ferraris e la Gradinata Nord. Il club esaudì il suo sogno: durante il riscaldamento della partita contro il Cagliari, fu accolto con commozione e affetto dai tifosi. Il cordoglio non si è limitato al mondo destinato ai tifosi: l’assessore regionale allo sport ha sottolineato la sua figura come “un grande uomo di sport” e ha espresso sentite condoglianze alla famiglia e al movimento calcistico ligure.