Genoa-Napoli e il calcio di rigore. DAZN chiarisce: “L’arbitro aveva assegnato rinvio dal fondo”

L’avvio di Genoa-Napoli è stato subito segnato da un episodio destinato a far discutere. Dopo appena un minuto di gioco, l’arbitro Massa ha inizialmente lasciato correre un contatto in area azzurra tra Meret e Vitinha, assegnando un semplice calcio di rinvio. Una decisione che però è stata immediatamente rivista dopo l’intervento del VAR, che ha richiamato il direttore di gara all’on-field review.

Dalle immagini, infatti, è emersa una uscita fuori tempo di Meret sull’attaccante del Genoa. Il portiere del Napoli, nel tentativo di anticipare l’avversario, non arriva sul pallone e finisce per colpire Vitinha, che nel frattempo allarga il piede verso il portiere. Un contatto giudicato punibile, con Massa che ha così cambiato la decisione iniziale assegnando il calcio di rigore ai rossoblù.

A fare chiarezza sull’episodio è intervenuto l’ex arbitro Luca Marelli, ai microfoni di DAZN: “Uscita fuori tempo di Meret. Vitinha allarga il piede verso il portiere, il quale lo punta sul calciatore. L’uscita è fuori tempo, ma l’arbitro Massa aveva assegnato rinvio ed è stato richiamato dal VAR. Non si tratta di un rigore assegnato sul campo, ma di una decisione revisionata dietro richiesta del VAR”.

Un episodio che conferma ancora una volta il ruolo centrale della tecnologia nelle decisioni arbitrali e che ha acceso immediatamente il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto per la dinamica del contatto e per il cambio di valutazione rispetto alla decisione iniziale presa in campo. Dal web, infatti, i tifosi azzurri condividono che non si tratti di calcio di rigore ma è il calciatore del Genoa a cercare il contatto.