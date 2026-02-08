Genoa-Napoli e il discusso calcio di rigore assegnato agli azzurri. Giordano anticipa: “Per l’AIA il penalty non c’è”

Ai microfoni di Radio CrC, il giornalista Marco Giordano anticipa la decisione dell’AIA in seguito al rigore concesso al Napoli all’ultimo minuto nella partita contro il Genoa. Su X, scrive: “Per l’AIA il penalty non c’é, manca il presupposto del pestone. Provando ad uscire dalle dinamiche del tifo e della faziosità, credo che l’unica strada sia chiedere uniformità, soprattutto cosa chiedere all’on field review ovvero la chiamata dell’arbitro che sta al VAR a quello in campo”.

“Qual é oggi il perimetro del concetto di “errore da richiamare”? Esiste una casistica che può aiutare tutti a capire? Quali sono i margini nei quali l’uniformità entra nel campo della personale interpretazione?”.

“Sperando di far capire a tutti una questione molto semplice: oggi o’complott e l’Aurelio League sono solo nella fervida fantasia di persone che hanno molti pochi argomenti che non conoscono i regolamenti: a tutte le latitudini”.

È facile, quindi, immaginarsi che il direttore di gara Massa della partita Genoa-Napoli e la squadra del VAR, siano fermati per qualche turno. Per l’AIA, come anticipato da Giordano, non c’era il calcio di rigore e le polemiche determinate nel post partita possono quindi portare a questa decisione.