Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Antonio Conte, torna dal primo minuto un titolarissimo

Tra poco, alle ore 18, lo stadio Luigi Ferraris di Marassi sarà il teatro della sfida tra Genoa e Napoli, con le formazioni ufficiali appena diramate e alcune scelte che non passano inosservate, soprattutto in casa azzurra. Antonio Conte conferma gran parte dell’undici visto nelle ultime uscite, ma la notizia più importante riguarda il ritorno dal primo minuto di Amir Rrahmani.

Il difensore kosovaro rientra dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle scorse settimane e riprende subito il suo posto al centro della difesa, segnale chiaro della fiducia dell’allenatore e della sua importanza nello scacchiere partenopeo. In attacco, Conte non cambia: ancora spazio a Vergara e Hojlund dal primo minuto.

I due giovani continuano a essere protagonisti, confermando il momento positivo e la volontà del tecnico di dare continuità a un reparto offensivo che sta rispondendo bene sia in termini di prestazioni che di intensità. Il Genoa, spinto dal pubblico di casa, proverà a sfruttare il fattore Marassi per mettere in difficoltà il Napoli, mentre gli azzurri cercano punti pesanti per la classifica.

Tutto è pronto per il fischio d’inizio: atmosfera calda, scelte forti e una partita che promette battaglia sin dai primi minuti. La formazione del Napoli: Meret; Buongiorno, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.