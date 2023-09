Genoa-Napoli, le probabili formazioni: Garcia esclude uno dei calciatori più in forma per Raspadori

Sabato sera il Napoli scenderà in campo contro il Genoa di Alberto Gilardino. Dopo la sconfitta contro la Lazio e la pausa per le Nazionali, i tifosi azzurri si aspettano una scossa dagli azzurri e soprattutto una vittoria per non rincorrere già alla quarta giornata i club del Nord Italia.

Queste le probabili formazioni della partita:

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui;

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mathias Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

A sorpresa, quindi, Rudi Garcia potrebbe bocciare ancora una volta uno dei pupilli di Aurelio De Laurentiis, Elif Elmas. Nonostante le grandi prestazioni in Nazionale e la voglia di mettersi in mostra, il mister azzurro è pronto a preferirgli ancora una volta Giacomo Raspadori, con l’italiano che potrebbe prendere il posto dell’infortunato Politano.

Con Elmas potrebbe scoppiare un vero e proprio caso. Durante l’estate, infatti, Aurelio De Laurentiis ha rifiutato un’offerta da 30 milioni di euro per il suo jolly. A queste condizioni, però, il macedone potrebbe anche decidere di cambiare aria già a gennaio visto che non sembra essere tra le preferenze del nuovo allenatore.