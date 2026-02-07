Genoa-Napoli, McTominay zoppica in campo: Conte lo sostituirà alla fine del primo tempo

La sfida tra Genoa e Napoli allo stadio Marassi si è subito caricata di tensione e preoccupazione per gli azzurri, falcidiati dagli infortuni e costretti ancora una volta a fare i conti con un’emergenza che sembra non avere fine. La gara, combattuta e intensa sin dai primi minuti, ha mostrato un Napoli in difficoltà soprattutto sul piano fisico. A tenere banco è soprattutto la situazione di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese ha rimediato un problema alla caviglia, a seguito di un contrasto duro, e ha provato stoicamente a rimanere in campo.

Tuttavia, col passare dei minuti, è apparso evidente come non riuscisse più a correre né a incidere come suo solito, limitato nei movimenti e visibilmente dolorante. Lo staff medico del Napoli monitora costantemente le sue condizioni e la sensazione è che la sostituzione possa arrivare già alla fine del primo tempo.

Un’eventualità che rappresenterebbe l’ennesimo colpo per una squadra già in grande affanno, con una rosa ridotta all’osso e diversi titolari costretti a stringere i denti nonostante condizioni fisiche tutt’altro che ottimali. Il Napoli falcidiato dagli infortuni fatica a mantenere ritmo e intensità, soprattutto in mezzo al campo, dove proprio McTominay rappresenta uno degli uomini chiave.

La sua uscita complicherebbe ulteriormente i piani tattici, in una partita già difficile contro un Genoa aggressivo e spinto dal pubblico di casa. La speranza, ora, è che l’infortunio dello scozzese non sia grave, ma l’immagine di McTominay che zoppica e stringe i denti è l’emblema di un Napoli che continua a lottare.