Genoa-Roma, le probabili formazioni: chance per Scamacca e Mayoral

Giornata di vigilia per Genoa e Roma, di scena domani alle ore 15 allo Stadio Marassi di Genova, match valido per la settima giornata di Serie A. I liguri cercano punti chiave in ottica salvezza; i giallorossi, invece, vogliono continuare a vincere per rosicchiare qualche punto alle concorrenti.

In casa rossoblù out Zapata causa covid; Criscito e Pandev dovrebbero tornare in campo dall’inizio. A centrocampo Badelj con Rovella e Behrami, confermato Scamacca come unica punta.

Nella Roma mancherà Dzeko sempre causa covid, al suo posto pronto Mayoral, autore di una doppietta giovedì con il Cluj in Europa League. Possibile turnover per Ibanez, al suo posto favorito Kumbulla. Le probabili formazioni:

Genoa (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Masiello, Criscito; Rovella, Badelj, Behrami; Pandev, Parigini; Scamacca.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.