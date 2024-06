Geolier, dedica speciale all’ex fidanzata Valeria che spunta dietro le quinte

Geolier ha tenuto la sua terza e ultima data sold out allo stadio Maradona di Napoli. Il rapper, arrivato secondo al Festival di Sanremo, ha radunato 145 mila persone, tra questi anche molti volti noti come Giulia De Lellis e Stefano De Martino. Sul palco, tanti colleghi della scena musicale per uno spettacolo garantito.

Tuttavia, la cosa che più ha spiazzato i fan è stata la dedica che Geolier ha voluto fare alla sua ex fidanzata Valeria D’Agostino, la quale era anche presente dietro le quinte come hanno fatto notare i seguaci del rapper.

Ritorno di fiamma con Valeria?

Geolier ha rilasciato da poche settimane il suo album Dio lo sa e all’interno di esso racconta anche la fine della sua relazione con Valeria. Una storia d’amore durata anni, dal 2018, e che ha toccato profondamente la sua vita. Prima di cantare il brano Si stat tu ha deciso di fare una dedica speciale:

“Il prossimo pezzo l’ho dedicato a una persona molto importante, essenziale nella mia vita artistica e personale. A Napoli si dice È a femmena ca t fa omn. Un amore che purtroppo è finito, ma gli amori non finiscono mai. Amore è amore, sempre. Dedicatelo alla persona che amate, come ho fatto io”.

L’ex di Geolier beccata al concerto

La giovane napoletana è stata sorpresa a tutte e tre le date del concerto, anche se alcuni testimoni hanno riferito di averla vista lasciare l’evento dopo pochi minuti. Durante l’ultima data, invece, la ragazza è stata proprio nel backstage insieme al rapper e al suo team come testimoniano foto e video circolati in rete.

Nei video, nello specifico, i due appaiono distanti e il rapper sembrerebbe anche avvolto da un velo di malinconia. Per questo motivo, in molti credono che tra loro sia rimasta solo una bella amicizia e che Valeria abbia voluto solo fare da supporto per un evento così grande.