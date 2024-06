Geolier, strabiliante successo al Maradona: 48mila fan sotto il palco per lui

Nella serata di domenica 23 giugno, Geolier si è esibito nella prima delle tre date già sold out e ha infiammato lo stadio “Maradona” di Napoli. Il rapper, infatti, non ha fatto che confermare il grande successo che cresce ogni giorno di più.

STRABILIANTE SUCCESSO AL MARADONA – Per il suo primo concerto al Maradona, il rapper partenopeo si è esibito davanti a 48mila fan venuti da tutte le parti d’Italia per ascoltarlo dal vivo. Per l’occasione, il ragazzo si è calato con una piattaforma da 9 metri di altezza, dando il via ad un concerto che non ha deluso le aspettative.

Sono attesi ben 150mila fan per queste tre date napoletane. Per l’occasione, l’ex concorrente dell’ultima edizione del Festival di Sanremo ha in serbo dei duetti che manderà in visibilio il pubblico.

Nella serata di ieri, infatti, ad accompagnare l’artista ci sono stati Luchè e Gigi D’Alessio, MV Killa e Tony Effe. E si attendono per le successive date anche Guè, Lazza, Rose Villain e Mahmood.

Tra fuochi d’artificio, band, persino un’orchestra di 16 elementi e un coro di bambini, il rapper ha cantato una serie dei suoi più grandi successi: Per sempre, Money, So fly, Presidente, Si stat tu, Me vulev fa ruoss, Scumpar, Moncler, Ricchezza, Episodio d’amore, Idee chiare, Chiagne, Narcos, Maradona, Capo, Nu parl nu sent nu vec, 2 secondi, Il male che mi fai, Gia lo sai, Voglij sul a te, Na caten, Emirates, Sarò con te, L’ultima poesia, Napoletano, I p’ me tu p’ te, M manc, X caso, Io to giur, Campioni d Italia, Ammò ma c t sap, CLS, Cadillac, Dio lo sa, El pibe de oro, P secondiglian, Una come te, Finché non si muore, Come vuoi, Give you my love.