Georgina Rodriguez, compleanno di Cristiano: regalo da 180mila euro

In occasione del compleanno del compleanno del marito, Georgina Rodriguez ha deciso di stupirlo con un generoso e magnifico regalo.

IL SORPRENDENTE DONO – Reduce dall’eliminazione del Manchester United dalla Coppa d’Inghilterra, sabato scorso Cristiano Ronaldo ha soffiato 37 candelina. Al suo fianco c’è stata ovviamente la moglie Georgina e i loro quattro figli.

Durante il giorno del suo compleanno, Ronaldo ha deciso di condividere la ricorrenza anche con i suoi follower. Condividendo una sua foto insieme alla 28enne, davanti alla sua torta di compleanno, il calciatore ha voluto scrivere:

“La vita è come le montagne russe. Duro lavoro, alta velocità, obiettivi urgenti, aspettative esigenti… Ma alla fine, tutto si riduce alla famiglia, all’amore, all’onestà, all’amicizia, ai valori che valgono la pena. Grazie per tutti i messaggi! 37 e continuo a contare!”.

Dal canto suo, Georgina sui suo account Instagram ha voluto pubblicare un breve video in cui mostra il costoso regalo per il marito. Si tratta di una Cadillac Escalade a otto posti, del valore di quasi 180mila euro. Un auto spaziosa, adatta per la famiglia attualmente in attesa di due gemelli, con il primo schermo a colori OLED curvo da 38,3 pollici del settore, con il miglior sistema audio sul mercato, navigazione con realtà aumentata, una telecamera a 360º che consente di avere tutti gli angoli di visuale per manovrare la vettura.

Ad accompagnare il reel che mostra Cristiano uscire da casa e scoprire il regalo della sua dolce metà, è la romantica dedica: “Felici 37 anni all’amore della mia vita. Ti amiamo infinitamente. Il miglior padre e il miglior compagno di vita che Dio ha potuto assegnarci. Un combattente, meritevole di tutte le cose belle che ti accadono. Sei perfezione e ispirazione”.

