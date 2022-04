Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo: a quanto ammonta l’assegno mensile del calciatore?

Dalle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che Georgina Rodriguez riceva un assegno mensile da parte del marito, Cristiano Ronaldo. A rivelarlo è stato il sito spagnolo El Nacional, parlando di una cifra abbastanza sostanziosa.

L’ASSEGNO DI RONALDO – La storia tra Georgina e il calciatore del Manchester United è spesso al centro del gossip. Come ammesso dall’atleta stesso, si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine. L’ha infatti incontrata in una nota boutique di moda, dove Georgina lavorava come commessa.

Da quel momento in poi, i due non si sono più separati. Dalla sua relazione con Ronaldo, la vita della Rodriguez è stata totalmente stravolta. È infatti una delle influencer più seguite a livello mondiale e, inoltre, ha recentemente collaborato con Netlix per una docuserie sulla sua vita “Soy Georgina”.

Stando ai portali di gossip i iberici, la donna guadagnerebbe più di 8mila euro al mese. Inoltre, sempre stando alle ultime indiscrezioni, Georgina riceverebbe anche un assegno mensile da parte del marito. Si parlerebbe di una cifra che si aggira sui 100mila euro mensili.

Questi soldi sarebbero destinati alle spese della casa e dei figli. Cristiano è infatti padre di Cristiano Jr, avuto con una donna misteriosa, da Alana Martina, nata dal matrimonio con Georgina Rodriguez, ed Eva e Marco, avuti da madre surrogata. Attualmente, inoltre, la donna è in attesa di due gemelli che dovrebbero nascere ad aprile.