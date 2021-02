Georgina Rodriguez, il difficile passato della web influencer

Tutti conoscono la bellissima influencer e modella Georgina Rodriguez. Famosa inoltre per essere la compagna del calciatore Cristiano Ronaldo. Seducente, affascinante, la donna ha saputo conquistarsi un “discreto” pubblico. Eppure, nonostante i milioni di follower sui social, a pochi è noto il passato della modella. A fare luce sulla sua storia è Georgina stessa.

UNA VITA DI SACRIFICI – Lo ha fatto davanti ai microfoni di “Instyle”, celebre rivista spagnola dedita alla moda. La web influencer ha ammesso qualcosa che forse molti non avrebbero immaginato. Infatti sembrerebbe che la sua famiglia non era proprio benestante.

Che prima la donna non navigasse nell’oro come adesso, lo si poteva intuire. Tuttavia non era ovvio che la famiglia di Rodriguez penava addirittura ad arrivare a fine mese. Ecco cosa ha dichiarato la modella.

«Ho lavorato sodo e ho avuto una vita di sacrifici e l’universo mi ha premiato con la cosa più grande: una bella famiglia. Ora che posso, essere in grado di aiutare gli altri è ciò che mi soddisfa di più. So anche cosa significa iniziare in piccolo e dover arrivare alla fine del mese».

ABBRACCIARE IL PROPRIO PASSATO – La donna inoltre non esita ad aggiungere che si immedesima: «molto nelle persone a causa delle mie origini umili». Una frase che fuori dal proprio contesto può sembrare aneddotica. Considerando tuttavia il vissuto di Rodriguez, allora non si può che lodare il fatto che abbracci il suo passato, senza vergogna o paura. Dopotutto perché dovrebbe? Una vera lezione di vita da parte della “wag”.