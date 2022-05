Georgina Rodriguez, la curiosità: ecco quanto riceve da Ronaldo ogni mese per spese e cura dei figli

Cristiano Ronaldo è da sempre uno dei calciatori più seguiti, amati, e pagati in tutto il mondo. Dunque, da quando sta con Georgina Rodriguez, la coppia è tra le più famose e apprezzate, con fan che li seguono assiduamente da tutto il mondo.

Ebbene Georgina, che si occupa assiduamente della cura dei figli del campione, riceve da Cr7 uno “stipendio” mensile da capogiro. Soldi che la modella può utilizzare come meglio crede.

Secondo quanto riporta il sito spagnolo Elnacional.cat, con la sua attività di influencer Georgia Rodriguez avrebbe già tutto il necessario per mantenere se stessa e i bambini. Lady Ronaldo guadagnerebbe infatti all’incirca 8 mila euro al mese.

Ma non è finita qui. Come se questi non bastassero, pare che Ronaldo versi alla compagna un vero e proprio “stipendio” aggiuntivo per la sua vita da mamma, per una cifra di 100 mila euro versati ogni mese sul suo conto corrente.

Della cifra aveva già parlato tempo fa il giornale El Español, prima dell’uscita del documentario Netflix di Georgina, che avrebbe incrementato il suo patrimonio. Diciamo, dunque, che l’ex impiegata di Gucci non fatica certo ad arrivare a fine mese!