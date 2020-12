Georgina Rodriguez, la sua storia con Cristiano Ronaldo: “Il nostro è stato amore a prima vista”

In una recente intervista Georgina Rodriguez ha parlato della sua storia d’amore con il fuoriclasse Cristiano Ronaldo. Inoltre, la donna ha deciso di rivelare anche qualche sprazzo della loro vita quotidiana, della routine nella famiglia Rodriguez-Ronaldo.

“Non abbiamo una baby sitter” – In un’intervista per la rivista francese Paris Match, Georgina ha raccontato cosa accade nelle mura domestiche della sua cosa. Come da lei rivelato, a prendersi cura dei tre figli sono proprio la Rodriguez e il calciatore. I due infatti hanno deciso di non avere alcuna baby sitter:

“Ci impegniamo a prenderci cura dei nostri figli e lo facciamo con l’aiuto di mia sorella maggiore quando io non sono disponibile. Ma io sono quella che li porta a scuola, che va a prenderli, che fa i compiti con loro”.

Parlando dei loro figli, Georgina ha approfondito il rapporto con Cristiano Ronaldo Jr. Nonostante tre dei loto figli non siano suoi (sono nati da madre surrogata), la donna li ama come se fossero suoi: “Ho organizzato l’arrivo dei gemelli e mi sono subito presa cura anche di Cristiano Jr. È un bambino molto affettuoso, riconoscente e ben educato, con il quale mi trovo molto bene. È così facile e piacevole conviverci! Mi piacciono tutti allo stesso modo”.

“È stato amore a prima vista” – Georgina Rodriguez ha poi voluto parlare della sua storia con Cristiano, un amore intenso che li unisce da anni. Riguardo a tutto ciò, ha raccontato:

“È stato amore a prima vista. Ci siamo incontrati per la prima volta per strada a Madrid quando stavo tornando a casa, senza avere il coraggio di parlarci. Qualche tempo dopo è venuto a fare acquisti nella boutique di lusso dove lavoravo come commessa. Poi il destino ci ha riuniti di nuovo a una festa. È qui che abbiamo parlato per la prima volta. È stato un momento molto speciale, nonostante il mondo intorno, ci siamo sentiti soli. Cristiano è una delle persone migliori che conosco. Mi protegge, abbiamo un grande legame. E non posso negare l’ovvio: è una bomba! Di Crì mi attrae tutto”.