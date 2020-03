Georgina Rodriguez: le cifre da capogiro che Cristiano Ronaldo le passa per accudire i figli

Georgina Rodriguez è stata una delle protagoniste femminili dell’ultima edizione di Sanremo. Sul palco dell’Ariston, la moglie di Cristiano Ronaldo, ha mostrato non solo di essere una bellissima donna, ma anche un’ottima ballerina.

Se in Italia non si sa molto della modella argentina, in Spagna sono iniziati a trapelare alcune indiscrezioni riguardo alla cifra che Georgina riceverebbe da Cristiano per l’accudimento dei figli.

CIFRE DA CAPOGIRO – La Rodriguez, oltre a percepire dei soldi dal calciatore, avrebbe un suo guadagno anche tramite Instagram dove il suo account conta 16,5 milioni di follower.

La rete televisiva spagnola, Telecinco, avrebbe scoperto a quanto ammonta la cifra che Georgina riceve mensilmente dal marito per l’accudimento dei figli. Infatti, pare che riceva dai 50 ai 100 mila euro.

QUANTO GUADAGNA SU INSTAGRAM? – Sempre Telecinco, ha svelato che per ogni post di Instagram pubblicato per fare le sponsorizzazioni, l’influencer guadagnerebbe 8.000 euro. Per un’intervista, invece, la richiesta ammonterebbe a 100.000 euro. Queste cifre da capogiro non fanno altro che confermare ancora una volta la popolarità che è riuscita a raggiungere la bella modella argentina.