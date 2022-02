Georgina Rodriguez si racconta: “Non sono solo la compagna di Cristiano Ronaldo”

Negli ultimi anni la figura di CR7 è stata accompagnata da quella di un volto femminile: Georgina Rodriguez, 28 enne modella spagnola, sua compagna dal 2016 e moglie dal 2019. Con l’arrivo del campione portoghese in Italia, la Rodriguez ha avuto molto seguito sui social, per la sua bellezza, fascino e soprattuto dopo la partecipazione a Sanremo 2020.

Dal loro matrimonio, i due sono sembrati un coppia molto stabile e inseparabili: hanno avuto anche una figlia nel 2017, Alana Martina. Cristiano Ronaldo non è più in Italia dopo il suo ritorno al Manchester United, ma i fan italiani non hanno dimenticato assolutamente Georgina Rodriguez, che si è raccontata tramite un’intervista sulle pagine di Forbes Spagna.

“È vero che mi è andata bene negli ultimi anni, ma è anche vero che ho lavorato tanto. A volte mi chiamano “la fidanzata di” in modo dispregiativo, ma non mi fa male. Sono felice di essere la compagna di Cristiano Ronaldo, sono molto innamorata di lui e per questo mi sento fortunata. Sono consapevole che essere sua compagna mi offre molte opportunità, ma quello che ho in banca è frutto del mio lavoro. Sono orgogliosa del mio lavoro e di come ho gestito la mia carriera, trovando un equilibrio tra la mia vita professionale, personale e familiare”.

La Georgina conta più di 35 milioni di follower su instagram, diventando l’influencer con più seguaci di tutta la Spagna. “Quanto ai miei soldi, mi vogliate scusare, ma preferisco non parlare di quanti milioni ci sono sul mio conto in banca”, taglia corto Georgina. “Nel mondo capitalista in cui viviamo è uno strumento utile, l’ho sempre apprezzato e so quanto lavoro c’è dietro. Sono ancora una risparmiatrice, come quando avevo molto meno”.

“Documentario sulla mia vita? Capisco che non a tutti possa piacere il mio documentario… nemmeno a me piacciono tutti. L’ho trovata una sfida professionale entusiasmante. Ed essendo una piattaforma internazionale leader e in prima linea nelle nuove tendenze, è stata una decisione molto facile e un onore far parte di qualcosa di così speciale”.