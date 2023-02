Georgino Wijnaldum vede la fine del tunnel

Wijnaldum sembra correre verso un ritorno in campo, che sarebbe la fine del calvario cominciato con l’infortunio di inizio stagione

Fine del calvario per Georgino Wijnaldum? Il 32enne centrocampista, infortunatosi gravemente a inizio stagione con la rottura di una gamba e rimasto fuori gioco per diversi mesi, potrebbe presto tornare in campo con l’AS Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, l’ex giocatore del Liverpool ha partecipato qualche settimana fa alla partita in famiglia organizzata con la squadra giovanile giallorossa.

L’olandese è tornato ad allenarsi da qualche settimana e c’è ottimismo per la seconda parte della stagione. La luce in fondo al tunnel per Wijnaldum, che finora ha giocato solo 13 minuti in partite ufficiali con i romani. Secondo Relevo, il club italiano sarebbe addirittura pronto a prolungare il prestito del centrocampista per un altro anno.

Conferenza stampa di Mourinho, spazio anche all’olandese

Mourinho ha parlato alla vigilia della partita con il Salisburgo. Tanti i temi, tra cui anche Wijnaldum. Ecco alcune delle sue parole: “Non ho visto niente di particolare negli occhi, oggi era un allenamento più tattico. Posso dire che i ragazzi vorranno vincere l’eliminatoria e non ho dubbi che avremo l’atteggiamento giusto, questa squadra mi sorprende quando non ha l’atteggiamento giusto. Con tutte le nostre limitazioni, diamo sempre il massimo e per questo non ho dubbi che chiunque scenderà in campo darà il massimo a prescindere dai problemi fisici. Gli occhi dei ragazzi sono quelli di chi vuole fare bene. Wijnaldum? “Sta migliorando, con l’Hellas Verona ha aumentato l’intensità e posso dire che è un’opzione per noi. Non gli servono 5’, può darci una mano”.