Gerardo Fasano: “Osimhen piace al Milan, Leao per convincere il Napoli a cedere il nigeriano”

Il mercato del Napoli è già in fibrillazione in vista del nuovo anno e della questione rinnovo riguardante l’attaccante azzurro Kvara. Quest’ultimo è in trattativa con il club partenopeo per il rinnovo contrattuale ma, al momento, ancora non è stato trovato un accordo per via delle distanze tra richiesta ed offerta.

Il Napoli potrebbe quindi iniziare a guardarsi intorno. Ai microfoni del portale AreaNapoli.it, è intervenuto il giornalista di Ruleta Sport, Gerardo Fasano, il quale ha rivelato in anteprima del possibile interessamento del club di Aurelio De Laurentiis per il fuoriclasse del Milan, Rafael Leao.

SCAMBIO CON OSIMHEN E LEAO ALLA SSC NAPOLI. GERARDO FASANO RIVELA AD AREANAPOLI.IT LA POSSIBILE TRATTATIVA CON GLI AZZURRI CHE COINVOLGEREBBE I DUE ATTACCANTI. IL ROSSONERO POTREBBE ANDARE A SOSTITUIRE KVARA IN CASO DI CESSIONE DI QUEST’ULTIMO

“Mi è arrivata una clamorosa notizia su Victor Osimhen. Il calciatore, come è noto, piace al Milan. La dirigenza dei rossoneri, pur di arrivare al centravanti, sarebbe disposta a sacrificare Leao. Sarebbe l’arma giusta per convincere il Napoli a cedere il bomber. Il giocatore portoghese non ha dei rapporti idilliaci con l’ambiente. In Campania potrebbe sostituire Khvicha Kvaratskhelia qualora quest’ultimo fosse ceduto”.

In ogni caso non si può mettere in discussione la qualità dell’attaccante del Milan, anche se, il suo arrivo, significherebbe una possibile cessione del fuoriclasse della SSC Napoli. Il club rossonero sarebbe interessato alle prestazioni sportive di Osimhen e, per arrivarci, potrebbe inserire il portoghese nella trattativa, rivela Gerardo Fasano per AreaNapoli.it.