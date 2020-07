Gerardo Papiro, il giovane attivista di Napoli Est contro i rifiuti sulle spiagge

La giovane età è spesso caratterizzata da spensieratezza e gioco. Gerardo Papiro tuttavia è un’eccezione, un ragazzo che si preoccupa per l’avvenire delle spiagge e lotta per un mare pulito.

PULIZIA DELLE SPIAGGE CON ZAINETTO IN SPALLA – «Secondo te è normale?». Una frase pronunciata spesso dal giovane attivista con i suoi amici. Tutti loro hanno a cuore la spiaggia a due passi da casa e sperano che un giorno la questione rifiuti venga gestita meglio dalla città. Domande, riflessioni e speranze degne di un adulto, eppure parliamo di tredicenni. Tredicenni che si preoccupano per il mare che amano così tanto.

Recuperare i rifiuti dalla sabbia vulcanica scura del litorale di Napoli Est diventa un pensiero fisso per il ragazzo. Passa quindi gran parte del suo tempo cercando di fare la differenza con passione, dedizione e buste nello zainetto che porta sempre con sé.

Uno spazio meraviglioso a cui non è permesso di risplendere per quanto è sporco. Senza parlare delle docce arrugginite, prontamente segnalate da Gerardo, e dell’arrivo dei container che occuperanno una parte della spiaggia e contro cui, ovviamente, il ragazzino si oppone.

FORTE DI VIGLIENA – L‘attivismo di Gerardo Papiro tuttavia non si ferma solo al mare, ma riguarda anche monumenti storici importanti del suo quartiere. Il Forte di Vigliena per esempio, simbolo storico dell’Italia meridionale. L’importanza del monumento è stata comprovata dal ragazzo in sede di esame (di terza media), tramite un disegno che illustrava alla perfezione la storia del Forte. Gerardo è un giovane dalla curiosità implacabile, attento e sempre presente anche durante le lezioni a distanza, causa COVID-19. E nonostante i problemi legati al virus in questi ultimi tempi, non vede l’ora di ripartire con il suo fedele zaino per le spiagge di Napoli Est.