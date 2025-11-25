Due passeggeri in ritardo invadono la pista e inseguono il volo diretto a Bucarest per salirci

All’aeroporto di Colonia Bonn, in Germania, due cittadini rumeni hanno forzato una porta d’uscita d’emergenza e corso in una zona riservata, mentre cercavano di raggiungere un volo diretto verso Bucarest.

Ma non è finita qui. I due, mentre l’aereo stava eseguendo tutte le procedure per il decollo, sono arrivati nell’area di movimento degli aeromobili.

Fortunatamente, gli addetti della sicurezza sono intervenuti nel giro di pochi secondi. I due trasgressori immediatamente sono stati presi e consegnati alla polizia.

Sul loro capo, ora, pende un giudizio per violazione dell’ordine pubblico. Le Forze dell’Ordine stanno compiendo ulteriori indagini per verificare se ci sono state ulteriori infrazioni. Le accuse potrebbero aumentare.

La partenza del volo Wizz Air Airbus ha subito solo un leggero ritardo. I piloti hanno, successivamente, recuperato il tempo perso e, sorprendentemente, l’atterraggio è avvenuto in anticipo.