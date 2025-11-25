martedì, Novembre 25, 2025
HomeAttualitàDue passeggeri in ritardo invadono la pista e inseguono il volo diretto...
AttualitàCronaca

Due passeggeri in ritardo invadono la pista e inseguono il volo diretto a Bucarest per salirci

Francesca Panico
Di Francesca Panico
0
fonte: Social

All’aeroporto di Colonia Bonn, in Germania, due cittadini rumeni hanno forzato una porta d’uscita d’emergenza e corso in una zona riservata, mentre cercavano di raggiungere un volo diretto verso Bucarest.

Ma non è finita qui. I due, mentre l’aereo stava eseguendo tutte le procedure per il decollo, sono arrivati nell’area di movimento degli aeromobili.

Fortunatamente, gli addetti della sicurezza sono intervenuti nel giro di pochi secondi. I due trasgressori immediatamente sono stati presi e consegnati alla polizia.

Sul loro capo, ora, pende un giudizio per violazione dell’ordine pubblico. Le Forze dell’Ordine stanno compiendo ulteriori indagini per verificare se ci sono state ulteriori infrazioni. Le accuse potrebbero aumentare.

La partenza del volo Wizz Air Airbus ha subito solo un leggero ritardo. I piloti hanno, successivamente, recuperato il tempo perso e, sorprendentemente, l’atterraggio è avvenuto in anticipo.

Articolo precedente
Tre nomi per il prossimo calciomercato del Napoli: ecco i profili seguiti
Francesca Panico
Francesca Panico
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode