Gerry Scotti, cos’è successo con Fedez? “Ci siamo sentiti al telefono”

Non scorre più buon sangue tra Gerry Scotti e Fedez? A far nascere questo dubbio sono stati i botta e risposta che nei giorni scorsi hanno fatto impazzire il web. A chiarire ogni dubbio è stato proprio l’amato conduttore di Mediaset, contattato da TVBlog.

“Ci siamo sentiti al telefono” – Il tutto ha avuto inizio da un ironico video condiviso da Scotti. Facendo riferimento al botta e risposta tra Fedez e Luis, il presentatore si è così mostrato accanto ad uno spoglio alberello. Fingendo di piangere, Gerry ha poi aggiunto:

“Brutto da dirsi, ma questo è ciò che rimane del muschio selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando“.

Davanti al video divenuto virale su TikTok, il rapper ha voluto lanciare un appello. Durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, Federico si è così rivolto al conduttore di Caduta Libera: “Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché, ci continui ad insultare”.

Contattato da TvBlog visto quanto accaduto, Gerry Scotti ha voluto chiarire la situazione. Il conduttore, infatti, ha smentito un possibile litigio tra lui e Fedez:

“Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio con Fedez: non esiste. Sono un suo grande estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di Fedez come imprenditore e protagonista del web e sono sinceramente addolorato perché la formula di Muschio Selvaggio è una delle più azzeccate in circolazione. Non vedo l’ora che mi richiami, lo farà tra un concerto e l’altro e io ci andrò. Non c’è stato alcun litigio con lui”.