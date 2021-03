Gerry Scotti, la nuora Ginevra Piola: lavora in Mediaset

Il 15 dicembre è venuta alla luce Virginia Scotti, la prima nipotina di Gerry Scotti. La piccola è infatti la figlia di Edoardo Scotti, figlio del conduttore, e di Ginevra Piola. Ma chi è la nuora di uno dei presentatori più amati dal pubblico italiano?

GIORNALISTA DI MEDIASET – La storia tra Ginevra ed Edoardo ha inizio nel 2013, ma il matrimonio è arrivato recentemente. Delle nozze, inoltre, non si sa la data precisa dell’evento. Alcune immagini sono state condivise proprio da Ginevra sul suo account Instagram a cui ha aggiunto il cognome “Scotti”.

Una coppia riservata, il cui annuncio della nascita è stato infatti dato da Gerry. Per l’arrivo della prima nipotina, il conduttore ha deciso di prendersi una breve pausa dalle telecamere per poter vestire i panni del nonno.

Nata a Milano, la 28enne è laureata in Lettere e Filosofia con 110 e lode. Nel 2016 è diventata giornalista, iscrivendosi all’albo. In tale occasione, la ragazza ha voluto ringraziare Patrizia Grosso, la madre di Edoardo e l’ex moglie del presentatore, per la sua vicinanza. Dal 2018 la donna collabora con la Mediaset come giornalista.

L’ANNUNCIO DELLA GRAVIDANZA – In una recente intervista del Corriere della Sera, Gerry Scotti ha parlato del nome della nipotina. La piccola porta infatti il nome reale del nonno, definendo questo gesto “davvero un gran regalo”.