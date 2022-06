Gerry Scotti, lo scatto in bianco e nero: ecco com’era l’amatissimo conduttore

Tra i conduttori più amati della televisione italiana c’è certamente Gerry Scotti. L’uomo, infatti, ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori e nel corso degli anni il suo successo non ha fatto altro che aumentare.

Come accade anche con altri personaggi noti nel mondo dello spettacolo, anche con Gerry i fan hanno tentato di scovare delle sue foto del passato. Tra le tante, ad attirare l’attenzione è stata una in particolare.

LO SCATTO IN BIANCO E NERO – Nonostante il noto volto di Mediaset non sia molto attivo sui social, delle volte ha voluto condividere con i suoi fan degli scatti del passato. In una foto in particolare si vede un sorridente Gerry Scotti bambino, dallo sguardo vispo e totalmente ignaro del successo che avrebbe avuto in futuro.

Classe ’56, Scotti nasce a Camporinaldo, ma trascorre la sua infanzia a Milano dove frequenta le scuole, fino a iscriversi all’università. Frequenta la facoltà di giurisprudenza, ma senza portare a termine gli studi.

Il suo esordio ha inizio con la sua partecipazione a Radio hinterland Milano 2 e, in seguito, a Novaradio. Nel corso Gerry degli anni continua la sua avventura nel mondo della spettacolo, arrivando a condurre programmi di successo divenuti indimenticabili.

Scotti è stato al timone della conduzione di programmi quali Passaparola, Chi vuol essere milionario e Io Canto. Negli ultimi anni ha presentato Lo Show dei Record, Caduta Libera ed è stato giudice a Tu Si que Vales.

Per vedere la foto in bianco e nero, clicca qui.