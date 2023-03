Attualmente in onda in prima serata con Lo show dei record, Gerry Scotti è pronto a tornare nuovamente dietro il bancone di Striscia la Notizia. Per l’amato conduttore si tratta della sua tredicesima edizione, ad affiancarlo ci sarà Francesca Manzina. A parlare del suo ritorno è stato proprio il presentatore a DiPiù TV.

“La prima volta mi tremavano le gambe” – Dopo il successo della conduzione di Roberto Lipari e Sergio Friscia, dal 13 marzo torneranno dietro al bancone di Striscia Gerry e Francesca. Parlando della sua nuova avventura nel noto programma satirico di Antonio Ricci, al settimanale il conduttore ha voluto ricordare la sua prima volta lì.

L’esordio di Gerry a Striscia La Notizia risale al 1997, al suo fianco quell’anno c’era Franco Oppini. Nel ricordare la sua prima edizione nel tg satirico, Scotti ha rivelato un inedito e inaspettato retroscena: “Ero già ‘Gerry Scotti’, ma provai un’emozione molto forte. Quasi mi tremavano le gambe”.

Delle emozioni, quelle che ha provato il conduttore quel giorno, che sono rimaste indelebili dentro di lui. Ora si prepara ad una nuova conduzione, riprendendo in mano la routine che ha spiegato nell’intervista: la sua giornata tipo è sveglia, colazione, ginnastica, già in bici, pranzo salutare e poi via agli studi di Cologno Monzese, dove si svolgono le riunioni con gli autori.

Non resta altro, quindi, che attendere il 13 marzo per poter rivedere nuovamente Gerry e Francesca al timone della conduzione. La Manzina è nota al pubblico di Striscia per la sua imitazione di Mara Venier in uno dei deepfake del programma.