Gessica Notaro, contro Shaila Gatta

Da quando è tornata dalla Spagna, Shaila Gatta non fa altro che far parlar di sé. Le parole hanno un peso e colpiscono non solo i concorrenti all’interno della casa; ma anche le persone al di fuori. Sono stati proprio i termini usati dalla gieffina ad accendere, ancora una volta, la polemica.

Javier, ferito dal colpo basso inferto dalla velina di “Striscia La Notizia”, ha iniziato a raccontare tante cose sul conto della ballerina, non volendola più tutelare. Stando a quanto emerso, Shaila non si sarebbe risparmiata nell’insultare Mariavittoria Minghetti e nel mettere in discussione l’orientamento sessuale di Lorenzo Spolverato.

Tali confessioni hanno costretto l’ex ballerina di “Amici” a dover fronteggiare più persone e litigi contemporaneamente. Trasportata dalla difficoltà della situazione, durante uno sfogo con Lorenzo; ha definito Javier “il diavolo”. Le sue parole, molto forti, a riguardo sono state: “Mi sembra veramente ridicolo tutto questo, se con me qua dentro è così pensa fuori com’è! Un Diavolo! Ma che c’ha dentro? Tiene il Diavolo! Ma pensa se ci stavo insieme, che paura, che paura! Mi fanno paura le persone così. Ma grazie Gesù che mi guardi dall’alto e me lo hai levato di torno. Anzi, me lo sono levato di torno da sola. Che cattiveria, mamma mia. Che paura certa gente mi fa. Io ho subito le peggio schifezze dagli uomini, i peggio maltrattamenti”.

Tali affermazioni non sono passate inosservate agli occhi degli spettatori del programma e hanno suscitato reazioni di rabbia da parte di alcuni. Gessica Notaro, vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato, si è sentita particolarmente toccata da queste parole. Non ha esitato nell’esprimersi a riguardo, caricando una storia su Instagram e scrivendo la sua opinione. Commenta così: “Cara Shaila, ho sperato fino all’ultimo di non dover intervenire. Ma ora mi hai veramente stancata. E’ delle persone come te che la gente deve avere paura, non di Javier. Se tu fossi stata veramente vittima dei peggio maltrattamenti da parte degli uomini ti assicuro che non parleresti così. Tu non sai nemmeno che faccia abbia il diavolo. Se vuoi te lo racconto io“.

Shaila si renderà conto del peso delle parole usate e si ravvedrà? O resterà ferma sulle sue posizioni? Avrà modo di confrontarsi direttamente con Gessica, che ha veramente toccato con mano i “peggio maltrattamenti”?