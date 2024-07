Gestione delle spese familiari: cosa considerare e come organizzare al meglio le proprie finanze

Una precisa e oculata gestione del bilancio familiare riveste una grandissima importanza per la stabilità finanziaria della propria famiglia, un fattore decisivo per un’ottima qualità della vita.

Essere attenti a come si gestiscono le varie entrate fisse e le spese che caratterizzano la vita quotidiana permette spesso di non erodere la propria scorta di liquidità e anche di destinare una parte delle entrate alla costituzione di un fondo di emergenza e a eventuali investimenti destinati ad accrescere il proprio capitale.

Non è sempre un compito facile, ma non mancano comunque gli strumenti che possono renderlo più abbordabile. Ecco alcuni consigli in merito.

Gestisci attentamente prestiti e mutui

Il ricorso a prestiti personali e mutui casa è molto comune nel nostro Paese ed è quindi importante tenerne conto quando si danno suggerimenti sulla gestione delle proprie finanze.

Se per esempio hai intenzione di richiedere un mutuo casa, è fondamentale che tu sia consapevole dell’impegno finanziario che stai per assumerti perché tipicamente si tratta di un finanziamento che impegnerà mensilmente la tua famiglia nel medio-lungo periodo (un mutuo può avere una durata che va dai 5 ai 30 anni).

Se quindi hai intenzione di richiedere un mutuo puoi calcolare le tue rate qui, ricorrendo a un comodo simulatore online, uno strumento gratuito che ti mostra tutti i dettagli del finanziamento: importo della rata mensile, importi relativi a spese e interessi, durata, TAN, TAEG ecc.

Puoi effettuare diverse simulazioni fino a quando non trovi una soluzione che sia perfettamente adeguata alla tua capacità di rimborso mensile che non deve mai essere oltrepassata.

Un ragionamento analogo può essere fatto anche per altri tipi di finanziamento, come per esempio i prestiti richiesti per gestire situazioni di emergenza oppure per realizzare piccoli e grandi progetti personali o familiari.

Monitora le tue spese

Monitorare con attenzione le varie uscite mensili è il miglior modo di rendere stabile la propria situazione finanziaria. Se disponi di un conto corrente online, non usarlo soltanto per effettuare pagamenti o ricevere l’accredito dello stipendio o della pensione.

I conti online, infatti, sono ricchi di molte funzionalità che ti permettono di controllare le varie spese; è per esempio possibile visualizzarle per categorie (categorizzazione delle spese), cosa oltremodo utile per capire come stai impiegando i tuoi soldi (utenze energetiche, spese telefoniche, uscite per finanziamenti, spese per alimenti, viaggi, ecc.).

Avendo un quadro chiaro della situazione potrai eventualmente intervenire sulle voci di spesa più critiche, riducendole se non addirittura evitandole.

Puoi aiutarti anche con app di budgeting e fogli di calcolo che puoi aggiornare mensilmente aiutandoti anche con le informazioni ottenute utilizzando il tuo conto corrente online.

Intervieni su alcune spese necessarie e investi in efficienza energetica

Dando per scontato che si può agire sulle spese voluttuarie, magari rinunciando a qualcosa, è opportuno precisare che si può intervenire anche sulle spese necessarie. Per esempio; è ovvio che non si possono eliminare le utenze domestiche, ma oggi è molto facile cambiare gratuitamente i vari fornitori di gas, energia elettrica e telefono.

Controlla in Rete, aiutandoti con i comparatori di servizi, se vi sono offerte più convenienti effettua il cambio di fornitura. Nell’arco dei 12 mesi puoi ottenere risparmi considerevoli.

Infine, puoi anche prendere in considerazione investimenti che ti assicurano un risparmio nel medio-lungo termine; ne sono esempio l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica e le spese per l’efficientamento energetico della propria abitazione.