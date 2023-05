Gestione sostenibile delle risorse idriche: come l’AI fa la differenza

La gestione sostenibile delle risorse idriche è diventata una priorità fondamentale per affrontare le sfide globali legate alla scarsità dell’acqua.

La domanda globale di acqua (in prelievi idrici) aumenterà infatti del 55% entro il 2050 e questi sono solo alcuni dei dati a cui prestare attenzione raccolti nel nuovo Rapporto sullo sviluppo idrico mondiale curato dall’Onu.

A tali dati si aggiungono anche quelli relativi al rapporto realizzato da Legambiente “Accelerare il cambiamento: la sfida dell’acqua passa dalle città” e riguardante la perdita economica legata al tema della siccità che coinvolge il settore energetico.

Infatti, secondo il Joint Research Centre16 della Commissione Europea si prevede che i Paesi dell’Europa meridionale, in particolare Spagna, Portogallo, Grecia e Italia, che già soffrono maggiormente per la scarsità d’acqua, dovranno affrontare una diminuzione della disponibilità d’acqua.

Tra i settori più colpiti troviamo:

l’agricoltura , con perdite tra il 39 e il 60% a seconda della regione;

, con perdite tra il 39 e il 60% a seconda della regione; il settore energetico (per forniture ridotte, ad esempio), tra il 22 e il 48%;

(per forniture ridotte, ad esempio), tra il 22 e il 48%; il settore civile (approvvigionamento idrico, perdite tra il 9 e 20%);

(approvvigionamento idrico, perdite tra il 9 e 20%); i trasporti relativamente solo alla navigazione interna (per interruzione delle spedizioni, -1,5%).

Le soluzioni per la gestione sostenibile delle risorse idriche

Le soluzioni di intelligenza artificiale stanno emergendo come potenti strumenti per affrontare questa sfida in modo efficiente ed efficace, e questo contesto, le aziende che offrono soluzioni AI per la gestione sostenibile delle risorse idriche sono in grado di contribuire in modo significativo alla sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità della vita.

Ma quali sono nel complesso i vantaggi che le soluzioni AI per la gestione sostenibile delle risorse idriche possono offrire?

Nel complesso, i vantaggi delle soluzioni di intelligenza artificiale in questo contesto operativo, possono essere riassunti in:

Monitoraggio e previsione;

Ottimizzazione dell’uso delle risorse;

Rilevamento delle perdite e manutenzione predittiva;

Supporto alle decisioni.

Vediamo di seguito come è possibile ottenere ogni singolo vantaggio grazie alle soluzioni AI.

Monitoraggio dei dati e previsione

Le soluzioni di intelligenza artificiale possono raccogliere dati in tempo reale dai sensori distribuiti in luoghi come bacini idrici, fiumi o pozzi per poi analizzarli e monitorare il flusso dell’acqua, la qualità dell’acqua e altri parametri critici.

Attraverso l’analisi dei dati storici combinata con algoritmi di apprendimento automatico è poi possibile sviluppare modelli predittivi in grado di prevedere la disponibilità futura delle risorse idriche.

Questo aiuta gli operatori a prendere decisioni tempestive e informate sulla gestione delle risorse idriche.

Ottimizzazione dell’uso delle risorse

Le soluzioni AI possono essere utilizzate per ottimizzare l’uso delle risorse idriche in diversi settori come ad esempio:

Nell’agricoltura dove è possibile ridurre gli sprechi d’acqua e migliorare l’efficienza dell’irrigazione grazie a sistemi di irrigazione basati sull’AI che possono determinare la quantità di acqua necessaria in base alle condizioni climatiche, al tipo di terreno e alle esigenze delle colture;

dove è possibile ridurre gli sprechi d’acqua e migliorare l’efficienza dell’irrigazione grazie a sistemi di irrigazione basati sull’AI che possono determinare la quantità di acqua necessaria in base alle condizioni climatiche, al tipo di terreno e alle esigenze delle colture; Nell’industria, dove l’AI può ottimizzare i processi produttivi per ridurre il consumo d’acqua e identificare potenziali perdite o inefficienze nei sistemi di approvvigionamento idrico.

Rilevamento delle perdite e manutenzione predittiva

Grazie alle soluzioni di intelligenza artificiale è possibile ridurre gli sprechi d’acqua e migliorare l’efficienza complessiva del sistema idrico.

Attraverso il monitoraggio dei dati di flusso e pressione dell’acqua infatti, le soluzioni AI, utilizzando algoritmi avanzati sono in grado di:

rilevare le perdite nelle reti idriche;

nelle reti idriche; prevedere potenziali guasti o malfunzionamenti nei sistemi idrici.

In questo modo, gli operatori sono in grado di intervenire tempestivamente per evitare perdite e problemi maggiori.

Supporto alle decisioni

La gestione sostenibile delle risorse idriche richiede spesso decisioni complesse che coinvolgono diverse variabili e obiettivi.

Le soluzioni AI rappresentano un valido supporto alle decisioni attraverso l’analisi avanzata dei dati e la generazione di scenari e raccomandazioni ottimali.

I vantaggi ottenibili grazie alle soluzioni di intelligenza artificiale sono vari come ad esempio:

Conclusioni

L’AI può svolgere un ruolo cruciale nel garantire un utilizzo efficiente ed efficace dell’acqua e le aziende che offrono soluzioni AI per la gestione delle risorse idriche sono in grado di contribuire in modo significativo alla sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità della vita.