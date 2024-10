GF, acceso scontro tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi: “Quella che ha problemi alimentari sei tu”

Nel corso della quinta puntata del GF, andata in onda ieri in prima serata, si sono scaldati gli animi di due gieffine. Si tratta dell’acceso scontro che è avvenuto tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi, dove le due non se le sono mandate a dire.

“Quella che ha problemi alimentari sei tu” – Il tutto è avvenuto quando in puntata si è parlato della forte intesa che si è creata tra Yulia e Luca Giglio. quest’ultimo ha fatto breccia anche nel cuore della Morlacchi. Dal canto suo, il ragazzo ha chiarito di vedere la donna solo come un’amica, mentre non ha nascosto il suo interesse per la Bruschi.

Ad un certo punto è stata mostrata una clip che vedeva Yulia e Luca intenti a giocare in piscina, mentre Jessica commentava negativamente la ragazza. Davanti a queste immagini, la Bruschi ha detto la sua, dando così inizio ad un’accesa discussione con la cantante.

Nel corso dello scontro, sono stati toccati argomenti alquanto delicati che hanno indignato il pubblico da casa. Al “Ma smettila e vai a mangiare vai o vai a prendere aria che è caldo. Non dire parolacce a me ignorante” della Morlacchi, Yulia ha tirato in mezzo i disturbi alimentari della donna.

Yulia, infatti, ha così replicato: “A mangiare io? Ma che atteggiamento hai? Guarda che quella che c’ha i problemi alimentari sei tu e non io. E poi ignorante sei tu che parli di soldi con il mio anello e sei una materialista del ca**o”.

Ovviamente lo scontro delle due gieffine è finito al centro delle chiacchiere del web, dividendo i fan del GF. Su una cosa, però, gli utenti dei social sono d’accordo, ossia che la Bruschi ha esagerato nel toccare temi così delicati.