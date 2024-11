GF, acceso scontro tra Stefano e Alfonso: “Non battere le mani sul tavolo e non alzare la voce”

Nel corso della notte, si sono accesi gli animi nella casa del GF. È successo l’inevitabile: tra Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi c’è stato un acceso scontro per Federica Petagna. Davanti ai toni dei due gieffini, gli altri inquilini si sono svegliati e precipitati da loro.

“Non battere le mani sul tavolo e non alzare la voce” – Il tutto ha avuto inizio nel corso della notte, perché Alfonso è convinto che Stefano non è riuscito a proteggere Federica, esponendola alle critiche e agli attacchi sui social. D’Apice ha quindi raggiunto l’ex tentatore in cucina, esordendo così:

“Ma tu ti sei reso conto della str***ata che hai fatto? Quello che hai fatto a una famiglia intera, non so se tu conosci la sua famiglia. Io a loro voglio bene, a te nun t n f0tt propr. Comm s’è potut sentì o padr e o frat, comm stann. Aviss penzà cient vot primm d fa iccos“.

Dal canto suo, Stefano ha spiegato all’ex della fidanzata di non riuscire a comprenderlo per via del dialetto: “Non battere le mani sul tavolo e non alzare la voce. Io poi non ti capisco!”. Questo, però, non ha frenato Alfonso, che ha alzato ancora di più i toni: “Io parlo come voglio, parlo napoletano, qual è il problema tuo? Sono napoletano e parlo napoletano“.

L’ex single di Temptation Island ha continuato a sottolineare di non riuscire a capire le parole di D’Apice: “Non ti capisco. Ti sto dicendo che se tu mi parli in dialetto, non lo capisco. Tu sei abituato a parlare in dialetto ma se vuoi un dialogo con me devi parlare in italiano. Ma non è per denigrarti, è per capirti”.

Alfonso ha così replicato: “Fai quello che vuoi, ma quando hai a che fare con persone rispettabili come la famiglia di Federica, fai l’uomo. Fai l’uomo, non lo hai fatto”.