Quello che accade nella casa del Grande Fratello è ormai da mesi oggetto di chiacchiera mediatica. Sono tanti i fan che appoggiano i concorrenti nella casa e altrettanto tanti quelli che criticano e accusano le scelte e i comportamenti degli inquilini.

Ognuno dei protagonisti di questa edizione si sta facendo notare per delle particolarità caratteriali note e distinte. Come ogni anno tra i concorrenti c’è sempre quel gruppetto che spicca più degli altri.

Tra i partecipanti di questa edizione di certo Massimiliano Varrese fa parte di coloro che si fanno notare. La sua personalità ed il suo modo di fare lo vedono spesso al centro delle dinamiche e i suoi atteggiamenti vengono spesso criticati dentro e fuori la casa.

Non è argomento nuovo il poco feeling che c’è tra Varrese e Beatrice Luzzi. I due non sono mai andati particolarmente d’accordo e nonostante qualche minimo riavvicinamento, quello che rende il loro rapporto attivo riguarda per la maggior parte litigate e fraintendimenti.

L’attacco di Alex Belli a Massimiliano Varrese

Il comportamento di Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice è stato fortemente criticato. L’attore è stato anche richiamato da Alfonso Signorini, il quale gli ha fatto presente che qualora si dovessero ripresentare atteggiamenti simili, sarebbe partita immediatamente la squalifica.

Ad intervenire sull’atteggiamento di Varrese anche Alex Belli. Quest’ultimo ha cosi commentato: “Direi che siamo arrivati al momento della verità. Le sue scuse non reggono e chi partecipa ad un reality non dovrebbe mettere in scena la cattiveria”. Quale sarà la sorte di Massimiliano all’interno della casa?