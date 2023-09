GF, Angelica Baraldi in lacrime per Massimiliano Varrese: “Non è giusto”

Dopo quanto avvenuto nell’ultima puntata del GF, andata in onda lunedì, Angelica Baraldi è scoppiata in lacrime. La gieffina non è riuscita a nascondere il dispiacere per Massimiliano Varrese, vittima delle diverse accuse mosse da alcuni concorrenti.

“Non è giusto” – In queste prime settimane di questa nuova edizione del reality, nella casa sono già nate le prime amicizie. Angelica e Massimiliano hanno fin da subito stretto una forte amicizia, tanto da dover smentire in diretta un possibile interesse amoroso. Varrese è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima puntata, finendo nel mirino di diversi gieffini.

A difendere l’attore è stata proprio la Baraldi, non gradendo affatto i commenti fatti da Beatrice Luzzi e da Valentina Modini. In lacrime, la ragazza si è sfogata proprio con Massimiliano, rivelando:

“Come se tu avessi fatto chissà cosa…Mi ha fatto andare fuori di testa sta roba. Non è giusto. Poi tutte queste frecciatine continue. Non hai fatto niente, abbiamo parlato, non è successo niente. Hanno montato una roba…Prepotente? L’hai messa all’angolo? Mamma mia…”.

Dopo aver ascoltato lo sfogo dell’amica, il gieffino ha così tentato di rassicurarla: “La verità esce sempre fuori, io confido. Se sei nel giusto la verità esce sempre fuori”. Ha poi aggiunto: “Bisogna avere solo pazienza, adesso resetto il cervello…Ricorda che quando dici la verità alle persone sei scomodo. Quando tu le persone le chiami con il nome che hanno…purtroppo sono nella verità e questo mi rende scomodo. Quando tu le persone le metti davanti allo specchio e gli levi tutto il trucco si vede la verità”.