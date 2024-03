GF, Anita Olivieri e Alessio Falsone escono allo scoperto: la reazione dell’ex della gieffina

Dopo aver trascorso una romantica serata in suite, Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno deciso di uscire allo scoperto. Nella casa del GF, infatti, è nata una nuova coppia che fin da subito è finita al centro delle discussioni.

A far parlare è stata la Oliviero che fino a pochi giorni fa professava il suo amore per Edoardo Sanson, suo storico fidanzato. Ma come avrà reagito l’oramai ex fidanzato della ragazza? A rivelarlo è stata Deianira Marzano, rendendo pubblica l’ultima segnalazione giuntale da una fan.

LA REAZIONE DELL’EX DI LEI – Nel corso dell’ultima puntata, il reality ha deciso di fare un regalo ad Anita e Alessio, dandogli così la possibilità di trascorrere una serata in una suite. Una notta, quella trascorsa lontano dagli altri inquilini e dalle telecamere, che ha dato la possibilità ai due gieffini di lasciarsi andare.

Una volta tornati dagli altri concorrenti, i due hanno deciso di uscire allo scoperto, scambiandosi anche qualche bacio davanti agli altri. Anita ha poi deciso di parlare con Rosy Chin di quanto accaduto con Falsone, parlando dei suoi sentimenti verso di lui. L’amica, però, le ha chiesto cosa vuole fare ora con Edoardo, l’oramai ex della Olivieri.

Davanti agli ultimi avvenimenti, Sanson ha deciso di non esporsi sui social e di non commentare il comportamento di Anita. Alla Marzano, però, è giunta la segnalazione di come avrebbe reagito Edoardo a quanto accaduto in questi ultimi giorni nella casa del GF. Una persona vicina alla famiglia del ragazzo, infatti, ha così rivelato a Deianira:

“Siamo amici della famiglia di Edoardo Sanson, ti posso dire che lui sta malissimo, è deluso, non si aspettava una cosa del genere, ma neanche noi. La cosa più sconvolgente per la famiglia è che lei dalla notte al giorno come se nulla fosse lo ha già dimenticato, non si è fatta remore neanche di prendersi dei giorni per decidere. Lui ovviamente non la vuole vedere mai più. E pensare che dopo questa esperienza voleva chiederle di sposarlo! Io non ho parole”.