GF, Anita Olivieri è fidanzata? La rivelazione della gieffina

Tra i concorrenti di questa nuova edizione del GF c’è anche Anita Olivieri, spesso al centro delle chiacchiere per via della sua vita sentimentale. Sebbene la ragazza si sia dichiarata single durante il video di presentazione, sarebbe in realtà fidanzata da tanti anni. A rivelarlo è stato un altro ex volto del reality di Alfonso Signorini. A parlare della sua vita sentimentale è stata anche la stessa Anita.

“Si sono visti fino a due giorni prima che entrasse nella casa” – Al contrario di quanto dichiarato dalla Olivieri, quest’ultima sarebbe legata sentimentalmente da più di dieci anni con un ragazzo di nome Edoardo. A parlarne è stata Clarissa Selassié, ex concorrente del GF Vip, recentemente ospite a ‘Casa Sdl’.

La principessa etiope ha raccontato che a contattarla sarebbe stato proprio Edoardo, il presunto fidanzato di Anita. Stando a quanto raccontato da Clarissa, il ragazzo sarebbe stato all’oscuro delle dichiarazioni rilasciate dalla gieffina:

“Ho parlato con lui, mi ha detto che si sono visti fino a due giorni prima che lei entrasse nella casa, da fidanzati, era tutto a posto. Lui era al corrente della sua partecipazione e l’ha supportata, stanno insieme da 10 anni. Mi ha detto che da quando è iniziato il programma la famiglia di lei a lui l’ha silenziato, non lo chiamano più e non lo sentono”.

LE PAROLE DI ANITA – Nella giornata di ieri, proprio la Olivieri ha parlato della sua passata (?) relazione. Confrontandosi con Lorenzo Remotti, la concorrente ha rivelato che lei ed Edoardo si sarebbero presi una pausa. A spingerla a prendere tale decisione non sono stati i loro diversi tira e molla, ma anche alcuni comportamenti di Edoardo. Anita ha poi aggiunto: “Lui non mi ha aspettata. Io voglio stare serena. Io spero, però a lui ho detto vediamo, io sono tranquilla, se non funziona non funziona”.