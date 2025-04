GF, Anitta delusa dall’eliminazione di Zeudi Di Palma: “Ho usato anche i bot”

Non solo Damiano David e Gaia: Zeudi Di Palma ha conquistato anche una fan internazionale nel mondo della musica. Si tratta di Anitta, la popstar brasiliana che, a sorpresa, ha rivelato di aver seguito e sostenuto l’ex Miss Italia durante la sua avventura al Grande Fratello.

LA DELUSIONE PER L’ELIMINAZIONE – La cantante ha raccontato di essersi appassionata al reality grazie alla sua assistente Amanda, grande ammiratrice di Zeudi, che le ha fatto scoprire il programma: “Qui in Brasile abbiamo il Big Brother, ma quest’anno si è parlato quasi più di quello italiano che del nostro. All’inizio non ne capivo il motivo, poi mi hanno spiegato. Amanda mi mostrava le clip e ho iniziato a seguirlo con una vpn. Abbiamo formato un bellissimo gruppo di ragazze, le Zelenas, e votavamo per Zeudi. Ero così coinvolta che ho usato anche i bot!”.

Anitta non si è limitata a fare il tifo a distanza, ma ha voluto contribuire concretamente: “Amanda ha fornito dei distributori di mail per votare. Era così felice di portare Zeudi alla vittoria. Ho anche pagato i biglietti per Roma a decine di ragazze brasiliane perché ci fosse un po’ di Brasile a supportarla”.

Nonostante l’impegno del fandom, Zeudi Di Palma non è riuscita a vincere l’edizione del Grande Fratello, che si è conclusa il 31 marzo con la vittoria di Jessica Morlacchi. La cantante brasiliana non ha nascosto la sua delusione, attribuendo il risultato anche all’influenza dei media: “Come mai non ha vinto Zeudi? Credo che la colpa sia anche di certi giornalisti. Ma resta un’icona LGBTQ, alla faccia di blog e giornalisti. La invito in Brasile, magari per un bel duetto!”.

Oltre alla passione per il reality, Anitta ha trovato nel fandom italiano un ambiente accogliente e affettuoso: “Grazie a questo gruppo pacifico e rispettoso ho conosciuto persone meravigliose, come Rachele e Mario. Mi hanno anche insegnato nuove parole in italiano, di cui ancora non conosco il significato, tipo ‘elfo infame’ e ‘Biccis per te solo lame’”.