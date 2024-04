Gf, Antonella Fiordelisi su Nikita Pelizon: “Le ho mandato un messaggio, non ha voluto rispondere”

In una recente intervista rilasciata a Casa Chi, Antonella Fiordelisi, ex partecipante al Grande Fratello e attuale protagonista di Pechino Express, ha finalmente svelato alcuni dettagli della sua vita dopo il reality show. In particolare, ha rivelato qualcosa in più sul suo rapporto con Nikita Pelizon, sua ex compagna d’avventura al GF.

Mancanza di comprensione

Secondo quanto rivelato dalla Fiordelisi, il motivo della rottura tra le due amiche sembra essere sorprendentemente banale. Durante l’intervista, ha confessato che il rapporto con la Pelizon si è notevolmente raffreddato negli ultimi mesi e che ormai non si sentono da un bel po’ di tempo. La showgirl ha attribuito questa frattura alla mancanza di comprensione reciproca, spiegando che un recente scambio su Instagram potrebbe aver dato adito a fraintendimenti.

“Nikita? Le voglio ancora molto bene, ho bei rapporti con lei, non c’è stata affinità dal punto di vista caratteriale una volta uscite dal Grande Fratello. Diciamo che non ci siamo capite. Siamo un po’ in freddo, non ci siamo sentite” rivela Antonella.

Ha raccontato di aver tentato un riavvicinamento, ma che non è andato a buon fine. “Le avevo mandato un messaggio più di due mesetti fa ma lei non ha voluto più rispondermi. Forse a volte non ha percepito la mia ironia. Lei forse ha pensato che la denigrassi o la sfottessi, forse lei non capisce il mio modo di fare e io non capisco il suo. Forse si è offesa per una cosa accaduta su Instagram, era una stupidaggine“.

Durante l’intervista, inoltre, ha rivelato alcuni retroscena inaspettati sul programma Pechino Express: “Ci hanno aiutato più donne che uomini paradossalmente. Sono tornata diversa da questo viaggio, ho messo a dura prova il mio spirito di adattamento. Ho mangiato qualsiasi cosa e ho conosciuto delle persone che erano felici con poco, non sento più il bisogno di lamentarmi per cose futili. Questo viaggio mi ha cambiato tanto”.