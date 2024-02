GF, arriva il sereno tra due gieffini: “Mi sono ricreduto su di te”

Non mancano i colpi di scena all’interno della casa del GF. Tra i tanti scontri che stanno avvenendo in queste ultime settimane, sembrerebbe che sia giunto il sereno tra Anita Oliviero e Stefano Miele.

“Mi sono ricreduto su di te” – A poche ore dalla nuova puntata del reality, andata in onda ieri sera in prima serata, c’è stato un confronto tra Anita e Stefano. Fin dal suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia, lo stilista si è spesso scontrato duramente con la ragazza. Qualcosa, però, sembrerebbe essere cambiato tra loro.

Miele ha deciso di affrontare ancora una volta la Oliviero, rivelandole di essersi ricreduto su di lei: “Quando sono arrivato Rosy mi aveva detto: ‘Vedrai, Anita ti piacerà tantissimo…’. Devo dire che aveva ragione. All’inizio, non so cosa sia successo, però mi sei molto simpatica…volevo dirti solo questo, che mi sei molto simpatica”.

Davanti all’inaspettata confessione dell’inquilino, Anita ha così ammesso:

“Lei lo dice a tutti (riferendosi a Rosy ndr) vuole convincere tutti. Non voglio piacere alle persone per forza, non mi interessa…All’inizio eri molto diffidente, ma ora capisco perché. Io mi faccio gli affari miei, io non devo parlare per forza…non voglio rompere alle persone per essere per forza amica, a me piace che le cose vengano in maniera naturale. Se uno si trova bene…io non ho problemi”.